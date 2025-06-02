Аптечні мережі заявили про загрозу зростання цін після заборони маркетингових договорів

Заборона на маркетингові договори: що відомо

Як пише видання, відповідне рішення було прийнято РНБО у лютому 2025 року з метою боротьби з непрозорими націнками на ліки.

Однією з гіпотез було те, що маркетингові угоди, які передбачали значні виплати виробників аптекам за просування продукції, складали до 20% у кінцевій ціні препарату. Однак після заборони таких угод ситуація, як свідчить статистика, лише погіршилася.

За інформацією журналістів, фармвиробники не знизили відпускні ціни після припинення маркетингових виплат, що підвищило їхню маржинальність. Водночас аптеки, які втратили джерело доходів, були змушені підвищити торговельну надбавку до максимально дозволеного рівня.

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