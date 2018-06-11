С апреля 2014 на Донбассе исчезли или были похищены до 4 тыс. человек, - правозащитники

Оценить количество пропавших в ОРДЛО не представляется возможным

С начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года исчезли или были похищены до 4 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Харьковской правозащитной группы.

В частности, управление Национальной полиции в Донецкой области в ответ на запрос правозащитников сообщило о 2 727 пропавших без вести по состоянию на начало 2017 года, судьба 1 053 из них неизвестна.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, на территории области разыскивается 1 205 человек, из них найдены 633, судьба 572 остается неизвестной. Также сообщается, что все эти данные касаются подконтрольной территории, так как оценить количество пропавших в ОРДЛО не представляется возможным. В то же время в докладе есть информация о 80 исчезновениях людей в ОРДЛО, 57 - на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске.