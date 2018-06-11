Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

С апреля 2014 на Донбассе исчезли или были похищены до 4 тыс. человек, - правозащитники

НовостиОбщество    11.06.2018 - 15:23
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Оценить количество пропавших в ОРДЛО не представляется возможным

С начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года исчезли или были похищены до 4 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Харьковской правозащитной группы.

В частности, управление Национальной полиции в Донецкой области в ответ на запрос правозащитников сообщило о 2 727 пропавших без вести по состоянию на начало 2017 года, судьба 1 053 из них неизвестна.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, на территории области разыскивается 1 205 человек, из них найдены 633, судьба 572 остается неизвестной. Также сообщается, что все эти данные касаются подконтрольной территории, так как оценить количество пропавших в ОРДЛО не представляется возможным. В то же время в докладе есть информация о 80 исчезновениях людей в ОРДЛО, 57 - на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске.

 

На Донбассе за сутки ликвидированы 3 боевиков, еще 7 ранены, - ООС
Теги публикации: Донбасс, пропавшие без вести  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь