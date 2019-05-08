В апреле 30% субсидий использованы не по назначению, - "Закарпатгаз Сбыт"

Специалисты ООО "Закарпатгаз Сбыт" провели анализ оплаты субсидиантами за потребленный в марте природный газ. Согласно результатам, 70% людей, получивших монетизированную субсидию в апреле (за март), оплатили за услуги газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на конец апреля количество должников-субсидиантов составляла более 30 тысяч. В марте (за февраль) уровень оплаты субсидиантами составил всего 42,5%.

"Мы положительно оцениваем решение Кабмина по переходу к полной монетизации субсидии, ведь это – логическое продолжение системных шагов в реформировании сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы. Однако, несоблюдение потребителями платежной дисциплины за предоставленные услуги сводит на нет все начинания", – прокомментировала директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

Общество "Закарпатгаз Сбыт", которое является поставщиком со специальными обязанностями на территории Закарпатской области, отмечает: в мае происходит переназначение субсидии на следующий период.

"Условием назначения субсидии является отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Именно поэтому важно не нарушать установленные сроки оплаты", - сообщили в пресс-службе.