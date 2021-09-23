Apple о законе ЕС про зарядные устройства для гаджетов: подавляет инновации, а не поощряет их

Американская компания Apple выступила против внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников. В компании заявили, что таким образом ЕС подавляет инновации, а не поощряет их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post .

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгое регулирование, предписывающее использование только одного типа разъемов, скорее подавляет инновации, чем поощряет их, что, в свою очередь, нанесет ущерб потребителям в Европе и во всем мире", - говорится в заявлении компании.

В компании также выразили обеспокоенность по поводу 24-месячного переходного периода для компаний для соблюдения законодательства после его принятия.