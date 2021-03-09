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Apple выпустила срочное обновление для iPhone

Автор: Андрей Козловский

Американская компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Все пользователи iPhone должны немедленно его установить.

Об этом сообщает Forbes.

Компания предупреждает, что обновление необходимо для исправления серьезных проблем, связанных с безопасностью. Его установка должна быть проведена до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.

Отмечается, что уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода. Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений.

"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", - уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

Он также добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.

Напомним, ранее Apple предупреждала о возможной опасности смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также аксессуаров MagSafe. Они могут влиять на работу медицинского оборудования, в том числе кардиостимуляторов.

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