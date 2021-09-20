Apple выпустила iOS 15: кто получит и что нового

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS. Операционная система iOS 15 уже доступна для загрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Операционная система iOS 15 содержит новые функции, обновление FaceTime, изменения в уведомлениях и другие улучшения.

Кто получил обновление

На какие модели можно установить новую операционную систему:

iPhone 6s и 6s Plus;

iPhone SE (1-го поколения);

iPhone 7 и 7 Plus;

iPhone 8 и 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS и Xs Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone 12 mini и iPhone 12;

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения);

iPod touch (7-го поколения).

Что нового

FaceTime получил улучшения звука и видео, в частности в приложении теперь доступны пространственное аудио и портретный режим.

Функция Focus позволит устанавливать собственные настройки уведомлений и домашних экранов. Появился новое приложение "Погода", который позволяет просматривать карты погоды в полноэкранном режиме с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры.

Кроме того, iOS 15 содержит абсолютно новый дизайн Safari, который претерпел несколько изменений в период бета-тестирования.