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Apple випустила iOS 15: хто отримає та що нового

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 21:38
Apple випустила iOS 15: хто отримає та що нового Фото: Apple випустила iOS 15 (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS. Операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Операційна система iOS 15 містить нові функції, оновлення FaceTime, зміни у сповіщеннях та інші покращення.

Хто отримав оновлення

На які моделі можна встановити нову операційну систему:

  • iPhone 6s та 6s Plus;
  • iPhone SE (1-го покоління);
  • iPhone 7 та 7 Plus;
  • iPhone 8 та 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS та XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro та 11 Pro Max;
  • iPhone 12 mini та iPhone 12;
  • iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone SE (2-го покоління);
  • iPod touch (7-го покоління).

Що нового

FaceTime отримав покращення звуку та відео, зокрема в застосунку тепер доступні просторове аудіо та портретний режим.

Функція Focus дозволить встановлювати власні налаштування сповіщень та домашніх екранів. З'явився новий застосунок "Погода", який дозволяє переглядати карти погоди в повноекранному режимі із зазначенням кількості опадів, якості повітря і температури.

Крім того, iOS 15 містить абсолютно новий дизайн Safari, який зазнав кілька змін в період бета-тестування.

Apple випустила iOS 15: хто отримає та що нового

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