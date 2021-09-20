Apple випустила iOS 15: хто отримає та що нового

Американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи iOS. Операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Операційна система iOS 15 містить нові функції, оновлення FaceTime, зміни у сповіщеннях та інші покращення.

Хто отримав оновлення

На які моделі можна встановити нову операційну систему:

iPhone 6s та 6s Plus;

iPhone SE (1-го покоління);

iPhone 7 та 7 Plus;

iPhone 8 та 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS та XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro та 11 Pro Max;

iPhone 12 mini та iPhone 12;

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max;

iPhone SE (2-го покоління);

iPod touch (7-го покоління).

Що нового

FaceTime отримав покращення звуку та відео, зокрема в застосунку тепер доступні просторове аудіо та портретний режим.

Функція Focus дозволить встановлювати власні налаштування сповіщень та домашніх екранів. З'явився новий застосунок "Погода", який дозволяє переглядати карти погоди в повноекранному режимі із зазначенням кількості опадів, якості повітря і температури.

Крім того, iOS 15 містить абсолютно новий дизайн Safari, який зазнав кілька змін в період бета-тестування.