Apple вивіз з Індії 600 тонн "айфонів", щоб обійти мита Трампа, - Reuters

Стратегія американського виробника смартфонів спрямована на нарощування запасів своїх популярних iPhone у США, одному з найбільших ринків для нього.

Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости з огляду на високу залежність Apple від імпорту з Китаю, основного центру виробництва пристроїв, на який поширюється найвища ставка тарифу Трампа в 125%.

Ця цифра набагато перевищує мито в 26% на імпорт з Індії, яке, однак, наразі призупинено після того, як цього тижня Трамп оголосив про 90-денну паузу, що виключає Китай.

Apple "хотів обійти мито", сказало одне з джерел, знайомих із планами.

"Зелений коридор"

Компанія просила від індійських аеропортів скорочення часу, необхідного для проходження митниці в аеропорту Ченнаї в південному штаті Тамілнад, до шести годин. Раніше він становив 30 годин, додало джерело.

За словами джерела, так звана схема "зеленого коридору" в аеропорту індійського виробничого центру скопійована з моделі, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю.

За словами джерела і представника індійського уряду, з березня вилетіло близько шести вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожний, один з них - цього тижня, якраз перед набранням чинності новими митами.

За даними Reuters, вага упакованого iPhone 14 і його зарядного кабелю становить близько 350 грамів, що означає, що загальний вантаж вагою 600 тонн включав близько 1,5 мільйона iPhone, з урахуванням ваги упаковки.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік по всьому світу, при цьому, за оцінками Counterpoint Research, п'ята частина загального імпорту iPhone у США наразі надходить з Індії, а інша частина - з Китаю.