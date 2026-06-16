UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Apple випустила нові бета-версії iOS, macOS і watchOS: що змінилося для iPhone і Mac

10:04 16.06.2026 Вт
2 хв
Користувачі зможуть протестувати оновлені функції на своїх смартфонах та комп'ютерах уже найближчим часом
aimg Ольга Завада
Свіжі прошивки Apple можуть знищити дані (фото: Freeimages)

Apple офіційно випустила чергові бета-версії чинних операційних систем для розробників. Нові збірки доступні для користувачів iPhone, iPad, Apple Watch, Mac та інших фірмових гаджетів.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Apple Insider.

Які пристрої отримали оновлення?

Американський техногігант продовжує паралельно тестувати дві версії ОС. На тлі нещодавньої презентації систем майбутнього покоління Apple підтримує актуальну лінійку.

Свіжі тестові збірки вийшли для таких платформ:

  • iOS 26.6 та iPadOS 26.6 (збірка 23G5043d);
  • watchOS 26.6 (збірка 23U5040d);
  • visionOS 26.6 (збірка 23O5743c);
  • tvOS 26.6 та HomePod Software 26.6 (збірка 23L5744d);
  • macOS Tahoe 26.6 (збірка 25G5043d).

Окрім цього, розробники отримали дві передрелізні версії застарілих систем для комп'ютерів - macOS 15.7.8 RC 2 та macOS 14.8.8 RC 2. Попередній раунд тестування стартував наприкінці минулого місяця - 26 травня.

Що змінилося?

Зазвичай під час паралельного тестування двох поколінь платформ усі ключові нові функції дістаються майбутньому поколінню пристроїв. Поточні версії систем націлені на оптимізацію роботи гаджетів, тож розробники зосередилися на підвищенні продуктивності та виправленні системних помилок.

У попередній бета-версії оглядачі виявили нове сповіщення для додатка "Контакти". Система тепер попереджає користувача, якщо він досягає ліміту в 20 000 заблокованих номерів. Також у коді виявили важливе виправлення безпеки для фірмового навігаційного сервісу Apple Maps.

Читайте більше: Більшість власників Apple Watch про це не знають: 9 функцій, які варто увімкнути

Важливе попередження для користувачів

Експерти та представники компанії наполегливо радять не поспішати із завантаженням оновлених систем. Оскільки прошивки мають статус версій для розробників, існує реальний ризик виникнення серйозних помилок.

Встановлення такого софту на основні пристрої може призвести до нестабільної роботи гаджетів і повної втрати особистих даних.

Тестувати оновлення радять виключно на додатковому обладнанні та лише після створення резервної копії всієї інформації. Для звичайних користувачів техніки Apple невдовзі вийде публічна бета-версія, яка є більш захищеною від збоїв.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple