Apple сканировала данные пользователей еще задолго до официального заявления

Американский техногигант Apple занимался проверкой данных своих пользователей еще задолго до официального заявления. Оказалось, что проверка фотографий на наличие запрещенного контента была лишь следующим этапом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac .

Недавно руководитель информационной службы Apple Эрик Фридман заявил, что платформа компании страдает из-за наибольшего количества случаев распространения детской порнографии. Как позже оказалось, технологический гигант сканирует электронные письма iCloud Mail в течение последних трех лет, а проверка фотографий - лишь следующий этап.

“Мы разработали надежные средства защиты на всех уровнях нашей программной платформы и во всей цепочке поставок. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сравнения изображений, чтобы помочь найти и сообщить об эксплуатации детей", - отмечается в архивном письме компании.

В частности, представитель компании добавил, что ранее Apple не сканировала iCloud и iCloud Photos, как это было введено недавно.