Apple сегодня проведет презентацию: какие гаджеты представят

Американская компания Apple сегодня проведет большую презентацию новых гаджетов. Сентябрьская презентация пройдет в онлайн-формате и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РБК-Украина собрало информацию о гаджетах, которые будут анонсированы 15 сентября.

Что сегодня покажет Apple

Важно. По состоянию на сегодня официальной информации о том, что конкретно будет анонсировано на презентации, нет. В то же время компания опубликовала приглашение для СМИ, в котором написано "Время летит". Многие аналитики и инсайдеры сходятся на том, что ожидается презентация новых смарт-часов Apple Watch.

Фото: приглашение на презентацию (apple.com)

Apple Watch

Вероятно, сегодня будет показан преемник модели Apple Watch Series 5. Новый гаджет может получить приставку Series 6, поскольку в метаданных на странице Apple в YouTube обнаружили это словосочетание.

Как полагают аналитики, обновленная операционная система часов watchOS 7 будет иметь встроенное отслеживание сна, больше настроек для циферблатов, а также приложение Fitness (переименованное Activity). О цене этой новинки пока ничего неизвестно.

В то же время ожидается презентация бюджетной модели по цене 199 долларов. Она должна прийти на смену Series 3.

iPad Air 4

Помимо умных часов, инсайдеры допускают презентацию обновленного планшета iPad Air. Он может получить дисплей с более тонкими рамками, как у iPad Pro, а сенсор Touch ID переместится в кнопку питания. Также новый планшет будет поддерживать жестовое управление и обзаведется коннектором для аксессуаров iPad Pro.

Без iPhone 12?

Большая часть новостей накануне презентации указывает на то, что она пройдет без анонса новой линейки смартфонов iPhone 12. По данным Bloomberg, новые айфоны покажут не раньше октября. А представители Apple летом отмечали, что поставки iPhone 12 ожидаются на несколько недель позже, чем традиционно.

Тем не менее есть некоторые сведения о том, что смартфоны покажут сегодня. В частности, американский розничный ритейлер Target подтверждает анонс iPhone 12 на этой неделе, как и британская Vodafone UK.

Согласно утечкам, Apple в этом году готовит сразу четыре модели двенадцатой линейки. iPhone 12 будет компактной моделью с экраном диагональю 5,4 дюйма, которая получит уменьшенный вырез в верхней части.

Модели iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма будут иметь такие же вырезы, как у iPhone 11. Смартфоны получат обновленные дизайн в стиле iPhone 4 и 5, новый процессор A14 и более продвинутые камеры.

Другие новинки

На сегодняшней презентации Apple может анонсировать новые версии операционных систем iOS 14 и iPadOS 14 с рядом новых функций и возможностей. По слухам, сегодня могут представить более компактную и доступную версию умной колонки HomePod и накладные наушники. Вероятно, будет анонсирована подписка Apple One.