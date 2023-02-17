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Apple розширить функції української клавіатури в iOS

Фото: Apple додає нові функції для української клавіатури (pixabay com)
Автор: Олена Черкасець

Компанія Apple додасть нові фішки для української клавіатури. У гаджетів тепер з’явиться функція "предиктивного вводу", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів або фраз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він повідомив, що наразі тестує бета-версію iOS 16.4, що має сподобатися українцям.

"Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - написав чиновник.

Він додав, що тепер доступний "предиктивний ввід", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз. А ще можна набирати український текст, просто свайпаючи пальцем, - "ковзання для вводу".

"За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, управління патентами та товарними знаками США надало виробнику iPhone кілька нових патентів, один із яких стосується виробництва складних гаджетів з екраном-водоспадом.

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