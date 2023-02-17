Apple розширить функції української клавіатури в iOS

Він повідомив, що наразі тестує бета-версію iOS 16.4, що має сподобатися українцям.

"Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - написав чиновник.

Він додав, що тепер доступний "предиктивний ввід", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз. А ще можна набирати український текст, просто свайпаючи пальцем, - "ковзання для вводу".

"За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває", - резюмував Федоров.