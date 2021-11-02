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Apple резко сократила производство iPad: что произошло

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США, Вторник 02 ноября 2021 09:23
Apple резко сократила производство iPad: что произошло Фото: Apple резко сократила производство iPad (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Apple сократила производство iPad. Это было вызвано тем, чтобы в достаточном количестве обеспечить микросхемами модели новых смартфонов iPhone 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

"Это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании даже сильнее, чем это указывалось ранее", - отмечено в сообщении.

По информации издания, производство iPad снизилось на 50% по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца. В дополнение, детали, предназначенные для старых моделей iPhone, также переносятся на производство iPhone 13.

"Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, включая как основные, так и периферийные микросхемы. Это позволяет Apple в определенных случаях перераспределять расходные материалы между различными устройствами", - поясняют в сообщении.

Подчеркивается, что компания уделяет приоритетное внимание выпуску iPhone 13 потому, что прогнозирует более высокий спрос на смартфон, чем на iPad.

Известно, что Apple уже не впервые отдает предпочтение iPhone по сравнению с iPad.

Так, в 2020 году компания перераспределила некоторые части iPad на iPhone 12, чтобы обеспечить свой первый полный спектр телефонов с 5G.

Ранее также сообщалось, что Аpple работает над внедрением новых функций для своих устройств.

В частности, смартфоны и часы Apple Watch смогут самостоятельно выявлять ДТП и звонить в экстренные службы.

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