Apple різко скоротила виробництво iPad: що сталося

Американська компанія Apple скоротила виробництво iPad. Це було спричинено тим, щоб у достатній кількості забезпечити мікросхемами моделі нових смартфонів iPhone 13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

"Це ознака того, що глобальна криза постачання чіпів вдарила по компанії навіть сильніше, ніж це вказувалося раніше", - зазначено в повідомленні.

За інформацією видання, виробництво iPad знизилося на 50% у порівнянні з початковими планами Apple за останні два місяці. На додаток, деталі, призначені для старих моделей iPhone, також переносяться на виробництво iPhone 13.

"Моделі iPad та iPhone мають низку загальних компонентів, включаючи як основні, так і периферійні мікросхеми. Це дозволяє Apple у певних випадках перерозподіляти витратні матеріали між різними пристроями", - пояснюють у повідомленні.

Підкреслюється, що компанія приділяє пріоритетну увагу випуску iPhone 13 тому, що прогнозує більш високий попит на смартфон, ніж на iPad.

Відомо, що Apple вже не вперше віддає перевагу iPhone у порівнянні з iPad.

Так, у 2020 році компанія перерозподілила деякі частини iPad на iPhone 12, щоб забезпечити свій перший повний спектр телефонів з 5G.