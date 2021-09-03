Apple отложила введение проверки данных на смартфонах пользователей

После критики американская компания Apple объявила, что не будет запускать проверку данных смартфонов пользователей для защиты детей. Вместо этого компания возьмет дополнительное время на консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Apple сообщила, что решение отложить запуск функций было принято после реакции на первоначальное объявление.

"Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили, что нам нужно еще несколько месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпустить эти критически важные функции безопасности детей", - говорится в заявлении Apple.

При этом компания не уточнила, с кем собирается консультироваться по этому вопросу и какую информацию планируется собирать.