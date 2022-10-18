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Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики

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Купертіно, Вівторок 18 жовтня 2022 20:10
Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики Фото: Apple представила нове покоління iPad (apple.com)
Автор: Олександр Мороз

Американська компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Головною особливістю базової моделі став перероблений дизайн та відмова від роз'єму Lightning.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple .

iPad

Apple представила 10 покоління iPad без попередніх анонсів. Нарешті базова версія позбавилася роз'єму Lightning і перейшла на USB-C. Планшет отримав 10,9-дюймовий екран з більш тонкою рамкою.

Також у бюджетній версії більше немає кнопки Home, а сканер відбитків Touch ID вбудовано у кнопку включення. Нові iPad підтримують стандарти бездротового зв'язку Wi-Fi 6 та 5G. Планшет побудований на основі процесора A14 Bionic (як у iPhone 12)

Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики

Фото: нові iPad отримали сучасніший дизайн (apple.com)

Замовлення в США приймають з сьогоднішнього дня, старт роздрібного продажу - 26 жовтня. Ціни на iPad стартують від 450 доларів (близько 16 500 гривень за курсом Національного банку України).

iPad Pro

Pro-версія стала ще більш потужною, отримавши процесор M2. За заявами виробника, приріст продуктивності, порівняно з попереднім поколінням, становить 15%.

Крім того, Apple обіцяє новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та надшвидке бездротове підключення, а також покращений дисплей, професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками.

Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики

Фото: нові iPad Pro збудовані на процесорі M2 (apple.com)

У продаж надійдуть дві версії з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, пам'яттю від 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ватною зарядкою та основною 12-мегапіксельною камерою.

Ціни стартують від 800 доларів (понад 29 000 гривень за курсом Національного банку України).

Нагадаємо, раніше стало відомо, як виглядатиме iPhone 15.

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