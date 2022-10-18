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Apple представила новое поколение iPad: основные характеристики

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Купертино, Вторник 18 октября 2022 20:10
Apple представила новое поколение iPad: основные характеристики Фото: Apple представила новое поколение iPad (apple.com)
Автор: Александр Мороз

Американская компания Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad Pro. Главной изюминкой базовой модели стал переработанный дизайн и отказ от разъема Lightning.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Apple.

iPad

Apple представила 10 поколение iPad без предварительных анонсов. Наконец-то базовая версия избавилась от разъема Lightning и перешла на USB-C. Планшет получил 10,9-дюймовый экран с более тонкой рамкой.

Также в бюджетной версии больше нет кнопки Home, а сканер отпечатков Touch ID встроен в кнопку включения. Новые iPad поддерживают стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и 5G. Планшет построен на основе процессора A14 Bionic (как в iPhone 12)

Apple представила новое поколение iPad: основные характеристики

Фото: новые iPad получили более современный дизайн (apple.com)

Предзаказы в США принимают с сегодняшнего дня, старт розничных продаж - 26 октября. Цены на iPad стартуют от 450 долларов (около 16 500 гривен по курсу Национального банка Украины).

iPad Pro

Pro-версия стала еще мощнее, получив процессор M2. По заявлениям производителя, прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением составляет 15%.

Кроме того, Apple обещает новый уровень работы с Apple Pencil при наведении и сверхбыстрое беспроводное подключение, а также улучшенный дисплей, профессиональные камеры, Face ID, Thunderbolt и аудиосистему с четырьмя динамиками.

Apple представила новое поколение iPad: основные характеристики

Фото: новые iPad Pro построены на процессоре M2 (apple.com)

В продажу поступят две версии с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма, памятью от 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ваттной зарядкой и основной 12-мегапиксельной камерой.

Цены стартуют от 800 долларов (более 29 000 гривен по курсу Национального банка Украины).

Напомним, ранее cтало известно, как будет выглядеть iPhone 15.

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