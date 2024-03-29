Apple планує випуск нових iPad Pro у травні, - Bloomberg

Реліз буде зосереджений на оновлених версіях iPad Pro і iPad Air, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки плани не є публічними.

Нові моделі Pro отримають нові чіткіші OLED-дисплеї - скорочення від organic light-emitting diode, а iPad Air вперше отримає 12,9-дюймовий екран.

Моделі iPad Pro під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 будуть оснащені новим чіпом M3 і працюватимуть з оновленими версіями клавіатури Magic Keyboard і Apple Pencil. Оновлення являє собою першу модернізацію цієї лінійки з 2018 року.

iPad Air, тим часом, востаннє оновлювали 2022 року з чипом M1. Він отримає новий процесор, а розмір екрана 12,9 дюймів означає, що покупці зможуть придбати великий iPad за менші гроші, ніж дорожчу модель Pro.

Apple планувала випустити нові iPad до кінця березня або початку квітня, але компанія працює над завершенням розробки програмного забезпечення для пристроїв. Екрани в останніх моделях також вимагають нових складних технологій виробництва, що і послужило причиною затримки.

Реліз на початку травня відбудеться приблизно за місяць до наступної великої події Apple. 10 червня компанія планує розпочати свою тижневу Всесвітню конференцію розробників. Очікується, що на ній Apple представить оновлену стратегію розвитку штучного інтелекту, а також оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і гарнітури Vision Pro.