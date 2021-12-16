UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Apple отложили возвращение сотрудников в офисы на неопределенный срок

Автор: Артур Родивилов

Глава корпорации Apple Тим Кук направил сотрудникам письмо с уведомлением, что они смогут работать удаленно до даты, которую "еще предстоит определить" из-за распространения COVID-19. Ранее в компании планировали вернуть работников в офисы к февралю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кук в своем письме также отметил, что несмотря на то, что гибридный формат работы сотрудников в офисы откладывается, они остаются открытыми и многие сотрудники Apple приезжают в них для работы.

Согласно планам Apple, гибридный формат, когда его введут, будет заключаться в присутствии в офисе в понедельник, вторник и четверг, тогда как в среду и пятницу сотрудники смогут работать из дома.

В рамках тренда: почему сотрудники Apple не хотят возвращаться в офисы
Экономика образования

В начале июня Verge сообщило о письме Кука, в котором он предложил большинству сотрудников работать в гибридном формате.

Спустя несколько дней сотрудники Apple обратились к нему, заявив о нежелании работать из офиса. В письме, в частности, говорилось, что корпорация поставила их перед выбором - быть частью Apple или проводить время с семьей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус