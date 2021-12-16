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В Apple відклали повернення співробітників в офіси на невизначений термін

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Четвер 16 грудня 2021 04:41
В Apple відклали повернення співробітників в офіси на невизначений термін Фото: Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств супротивників вакцинації (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава корпорації Apple Тім Кук направив співробітникам лист з повідомленням, що вони зможуть працювати віддалено до дати, яку "ще належить визначити" через поширення COVID-19. Раніше в компанії планували повернути працівників в офіси до лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кук у своєму листі також зазначив, що незважаючи на те, що гібридний формат роботи співробітників в офіси відкладається, вони залишаються відкритими і багато співробітників Apple приїжджають в них для роботи.

Згідно з планами Apple, гібридний формат, коли його введуть, буде полягати в присутності в офісі в понеділок, вівторок і четвер, тоді як в середу і п'ятницю співробітники зможуть працювати з дому.

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На початку червня Verge повідомив про лист Кука, в якому він запропонував більшості співробітників працювати в гібридному форматі.

Через кілька днів співробітники Apple звернулися до нього, заявивши про небажання працювати з офісу. У листі, зокрема, говорилося, що корпорація поставила їх перед вибором-бути частиною Apple або проводити час з сім'єю.

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