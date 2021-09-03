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Apple відклала введення перевірки даних на смартфонах користувачів

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П'ятниця 03 вересня 2021 18:17
Apple відклала введення перевірки даних на смартфонах користувачів Фото: Apple відклала введення перевірки даних на смартфонах користувачів (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Після критики американська компанія Apple оголосила, що не буде запускати перевірку даних смартфонів користувачів для захисту дітей. Замість цього компанія візьме додатковий час на консультації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Apple повідомила, що рішення відкласти запуск функцій було прийнято після реакції на початкове оголошення.

"Грунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних груп, дослідників та інших осіб, ми вирішили, що нам потрібно ще кілька місяців, щоб зібрати інформацію і внести поліпшення, перш ніж випустити ці критично важливі функції безпеки дітей", - йдеться в заяві Apple.

При цьому компанія не уточнила, з ким збирається консультуватися з цього питання і яку інформацію планується збирати.

Нагадаємо, раніше компанія Apple офіційно підтвердила, що впровадить в пристрої на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і повідомлень.

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