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Apple отчиталась о снижении доходов от продаж iPhone

Новости » Телеком & IT     01.05.2020 - 16:34
Apple отчиталась о снижении доходов от продаж iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Доходы Apple от продажи смартфонов упали на 2 млрд долларов

Доходы американской компании Apple от продаж iPhone снизились на 2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет компании за II квартал 2020 финансового года.

Сообщается, что доходы от продаж iPhone сократились до 28,9 млрд долларов по сравнению с 31 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Кроме того, снижение произошло и в продажах компьютеров Mac - 5,3 млрд долларов по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2019 году.

Продажи планшетов iPad снизились с 4,8 млрд долларов до 4,3 млрд долларов. При этом снижение продаж устройств не повлияли на общий объем продаж - выручка выросла до 58,3 млрд долларов с 58 млрд.

Рост обеспечили платные сервисы Apple, а также продажи мобильной электроники, устройств для дома и аксессуаров. Чистая прибыль за отчетный период составила 11,2 млрд долларов по сравнению с 11,5 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года. Это связано с тем, что пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Таким образом, дата выпуска новых моделей iPhone скорее всего будет перенесена.

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