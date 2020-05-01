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Apple відзвітувала про зниження доходів від продажів iPhone

Новини » Телеком & IT     01.05.2020 - 16:34
Apple відзвітувала про зниження доходів від продажів iPhone
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Доходи Apple від продажу смартфонів впали на 2 млрд доларів

Доходи американської компанії Apple від продажів iPhone знизилися на 2 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії за II квартал 2020 фінансового року.

Повідомляється, що доходи від продажів iPhone скоротилися до 28,9 млрд доларів порівняно з 31 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Крім того, зниження відбулося і в продажі комп'ютерів Mac - 5,3 млрд доларів у порівнянні з 5,5 млрд доларів в 2019 році.

Продажі планшетів iPad знизилися з 4,8 млрд доларів до 4,3 млрд доларів. При цьому зниження продажів пристроїв не вплинули на загальний обсяг продажів - виручка зросла до 58,3 млрд доларів з 58 млрд.

Зростання забезпечили платні сервіси Apple, а також продажі мобільної електроніки, пристроїв для будинку і аксесуарів. Чистий прибуток за звітний період склав 11,2 млрд доларів у порівнянні з 11,5 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року. Це пов'язано з тим, що пандемія коронавірусу послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії. Таким чином, дата випуску нових моделей iPhone швидше за все, буде перенесена.

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