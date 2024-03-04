Apple оштрафували на 2 млрд доларів після скарги Spotify: що стало причиною

ЄС оголосив, що цей штраф буде першим в історії антимонопольного покарання на Apple за те, що він не дав змоги конкуруючим сервісам потокового передавання музики, таким як Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки поза межами магазину додатків Apple.

Керівник ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій Маргрет Вестагер сказала,

що Apple зловжила своїм домінуючим становищем як дистриб'ютор додатків для потокової передачі музики.

Вона додала, що європейські споживачі не мали вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на потокову передачу музики.

"Це незаконно і зачепило мільйони європейських споживачів", - заявила Вестагер.

Що заявили в Apple

Apple відповіла, що рішення Європейської комісії було ухвалено, незважаючи на нездатність виявити будь-які достовірні докази заподіяння шкоди споживачам та ігнорування реалій ринку, який процвітає, конкурентоспроможний і швидко зростає.

У заяві компанії йдеться про те, що розробники застосунків конкурують на рівних у магазині застосунків Apple.

Скаргу на Apple подав Spotify

Європейська комісія почала офіційне антимонопольне розслідування щодо Apple у 2020 році після того, як Spotify подала скаргу на Apple торік, звинувативши її в несправедливій поведінці своїх конкурентів.

У ньому йдеться про те, що Apple зажадала від шведського музичного стримера та інших постачальників контенту сплачувати комісію в розмірі 30% за купівлю, здійснену через систему оплати всередині застосунків Apple, тоді як її власний сервіс Apple Music не мав сплачувати комісію. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про підписку з клієнтами, які використовують iPhone.

За словами Spotify, Apple є одним із найбільших продавців смартфонів, а її операційна система для смартфонів є єдиним способом запропонувати їхній застосунок усім, у кого є iPhone.

Apple змінить певні правила

У січні Apple оголосила про зміни в поводженні з додатками в ЄС, зокрема про плани дозволити використання сторонніх магазинів застосунків на iPhone і iPad уперше в історії компанії, а також про значне скорочення комісій у магазинах застосунків.

Зміни були оприлюднені напередодні набуття чинності правил ЄС цього місяця в рамках закону про цифрові ринки. Це всеосяжний звід правил конкуренції для великих технологічних компаній.

Новини про соціальні мережі в ЄС

У вересні TikTok оштрафували на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у Європейському союзі.

А до цього в Європейському союзі набув чинності новий закон про цифрові послуги (Digital Service Act). Він спрямований на боротьбу з дезінформацією і нелегальним контентом в інтернеті.