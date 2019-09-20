Apple обновил операционную систему iOS

Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Обновленную iOS можно установить на iPhone, начиная с модели 6S

Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13, ее можно установить на iPhone, начиная с модели 6S. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что в iOS появился новый темный режим, меняющий вид всех приложений. Компания переработала многие стандартные приложения (Фото, Карты, Заметки, Напоминания, браузер Safari), повысив их производительность.

Так Safari обзавелся стартовой страницей, полноценным менеджером загрузок и рекомендациями. Вкладка Фото теперь имеет разные уровни сортировки контента, интеллектуальные превью, автоматические воспроизведения (без звука) живых снимков Live Photos и видео во время прокрутки.

Также в Apple Maps появилась 3D-визуализация местности, с обзором 360 градусов. Обновленное приложение Напоминания состоит из четырех разделов: Сегодня, Запланированное, Все и С флажком.

По словам компании, приложения на новой OS работают до двух раз быстрее.

Напомним, 0 сентября Apple презентовала три новые модели iPhone 11. Самой доступной станет стоимость iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Стоимость смартфона стартует от 699 дол. Самая дорогая модель iPhone 11 Pro Max полной комплектации стоит 1449 дол.

Также РБК-Украина сообщало, что осенью 2018 года стоимость компании Amazon превысила 1 трлн долларов. Компания стала второй в США, кому удалось превысить отметку в трлн дол.