ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple оновив операційну систему iOS

Новини » Телеком & IT    20.09.2019 - 11:20
Apple оновив операційну систему iOS
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Оновлену iOS можна встановити на iPhone, починаючи з моделі 6S

Компанія Apple випустила нову версію мобільної операційної системи iOS 13, її можна встановити на iPhone, починаючи з моделі 6S. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що в iOS з'явився новий темний режим, який змінює вигляд всіх додатків. Компанія переробила багато стандартні додатки (Фото, Карти, Замітки, Нагадування, браузер Safari), підвищивши їх продуктивність.

Так Safari обзавівся стартовою сторінкою, повноцінним менеджером завантажень і рекомендаціями. Вкладка Фото тепер має різні рівні сортування вмісту, інтелектуальні превью, автоматичні відтворення (без звуку) живих знімків Live Фото та відео під час прокручування.

Також в Apple Maps з'явилася 3D-візуалізація місцевості, з оглядом 360 градусів. Оновлене додаток Нагадування складається з чотирьох розділів: Сьогодні, Заплановане, і З прапорцем.

За словами компанії, додатки на новій OS працюють до двох разів швидше.

Нагадаємо, 0 вересня Apple представила три нові моделі iPhone 11. Найбільш доступною стане вартість iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Вартість смартфона стартує від 699 дол. Найдорожча модель iPhone 11 Pro Max повній комплектації коштує 1449 дол.

Також РБК-Україна повідомляло, що восени 2018 року вартість компанії Amazon перевищила 1 трлн доларів. Компанія стала другою в США, кому вдалося перевищити позначку в трлн дол.

У США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів Вартість Apple перевищила 1 трлн доларів після випуску iPhone 11
Новини України AppleiPhoneiOS
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся