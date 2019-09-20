Apple оновив операційну систему iOS

Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Оновлену iOS можна встановити на iPhone, починаючи з моделі 6S

Компанія Apple випустила нову версію мобільної операційної системи iOS 13, її можна встановити на iPhone, починаючи з моделі 6S. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що в iOS з'явився новий темний режим, який змінює вигляд всіх додатків. Компанія переробила багато стандартні додатки (Фото, Карти, Замітки, Нагадування, браузер Safari), підвищивши їх продуктивність.

Так Safari обзавівся стартовою сторінкою, повноцінним менеджером завантажень і рекомендаціями. Вкладка Фото тепер має різні рівні сортування вмісту, інтелектуальні превью, автоматичні відтворення (без звуку) живих знімків Live Фото та відео під час прокручування.

Також в Apple Maps з'явилася 3D-візуалізація місцевості, з оглядом 360 градусів. Оновлене додаток Нагадування складається з чотирьох розділів: Сьогодні, Заплановане, і З прапорцем.

За словами компанії, додатки на новій OS працюють до двох разів швидше.

Нагадаємо, 0 вересня Apple представила три нові моделі iPhone 11. Найбільш доступною стане вартість iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Вартість смартфона стартує від 699 дол. Найдорожча модель iPhone 11 Pro Max повній комплектації коштує 1449 дол.

Також РБК-Україна повідомляло, що восени 2018 року вартість компанії Amazon перевищила 1 трлн доларів. Компанія стала другою в США, кому вдалося перевищити позначку в трлн дол.