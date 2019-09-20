Apple начала розничные продажи нового iPhone

Сегодня, 20 сентября, начались розничные продажи нового смартфона iPhone 11 компании Apple. Дата старта продаж была объявлена на презентации Apple.

С сегодняшнего дня смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max доступны в магазинах Apple и авторизованных розничных партнеров более чем в 30 странах, которые входят в так называемую первую волну продаж. Украина не входит в данный список.

Отметим, в отличие от США, где самый доступный iPhone 11 стоит от 699 долларов, в странах Европы цена iPhone 11 стартует с отметки в 799 евро, iPhone 11 Pro - 1149 евро, iPhone 11 Pro Max - 1249 евро.

Напомним, презентация Apple прошла в Купертино 10 сентября. iPhone 11 представляет собой обновленную версию iPhone Xr 2018 года. Соответственно iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max являются апгрейдом линейки XS и XS Max, которые уже сняты с производства.

Новая линейка работает на процессоре Apple A13 Bionic. Разблокировка аппаратов происходит через систему распознавания лиц Face ID, основные камеры - соответственно на два и три фотомодуля в младшей и старших моделях.

Отметим, в Украине старт продаж новинок Apple обычно сдвигаются на месяц. Предполагается, что новые iPhone можно будет приобрести в конце октября. Ряд украинских интернет-магазинов сразу после презентации открыл предварительные заказы на iPhone 11.