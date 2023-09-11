Apple може припинити випуск iPhone Mini: що очікувати натомість

Американська компанія Apple може припинити випуск лінійки iPhone Mini вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Минулого року Apple не випустила iPhone 14 mini, але зберегла iPhone 13 mini як більш дешевий варіант, ціна якого в США починалася від 599 доларів.

Найімовірніше, Apple зніме iPhone 13 mini з виробництва після представлення серії iPhone 15. Нова лінійка Apple, найімовірніше, складатиметься з 6,1-дюймового iPhone 15, 6,7-дюймового iPhone 15 Plus, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max, 4,7-дюймового iPhone SE і 6,1-дюймового iPhone 13.

Спочатку здавалося, що на iPhone меншого розміру існує відкладений попит, однак фактичні дані свідчили про низькі продажі iPhone mini порівняно з іншими моделями iPhone.

Надалі покупцям, які бажають придбати невеликий iPhone від Apple, доведеться задовольнятися iPhone SE початкового рівня, але навіть його, за чутками, в найближчі рік-два буде оновлено та оснащено більшим 6,1-дюймовим дисплеєм.

Презентація iPhone 15

Компанія Apple проведе 12 вересня презентацію, на якій можуть представити нову лінійку iPhone та розумний годинник.

Захід відбудеться у Театрі Стіва Джобса у його штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія).

Аналітики заявили, що Apple спробує залучити покупців поряд нових функцій свого флагманського пристрою, оскільки це відбувається на тлі падіння попиту на смартфони по всьому світу.

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