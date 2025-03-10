Apple готує кардинальне оновлення операційних систем для iPhone, iPad і Mac

За словами джерел Bloomberg, оновлення, що має відбутися наприкінці цього року і кардинально змінить зовнішній вигляд операційних систем. Оновлення також зробить різні програмні платформи Apple більш одноманітними. Відбудеться оновлення стилю значків, меню, додатків, вікон і системних кнопок.

Відомо, що компанія працює над спрощенням навігації та управління пристроями для користувачів, повідомили джерела. За їхніми словами, дизайн деякою мірою заснований на програмному забезпеченні Vision Pro.

Apple робить ставку на те, що проривний новий інтерфейс може допомогти стимулювати попит. Адже доходи компанії сповільнилися після сплеску витрат на технології в епоху пандемії, і зростання відновлюється лише поступово. Продажі iPhone від Apple - її найбільше джерело доходу - несподівано впали під час останнього святкового сезону.

Зміни увійдуть в iOS 19 і iPadOS 19 під кодовою назвою "Luck" - і macOS 16, яка отримала назву "Cheer".

"Вони виходять далеко за рамки нового дизайну та естетичних змін. Програмне забезпечення стане найзначнішим оновленням Mac з часів операційної системи Big Sur у 2020 році. Для iPhone це буде найбільше оновлення з часів iOS 7 у 2013 році", - йдеться в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що Apple працює над версією AirPods із вбудованими камерами. Хоча ця технологія, найімовірніше, не з'явиться в AirPods Pro 3, які можуть випустити цього року, компанія вже активно займається її розробкою.