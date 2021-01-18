У Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store

Фото: Telegram (GettyImages)

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web. Иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

Напомним, в январе сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.