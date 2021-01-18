ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store

Вашингтон, Понедельник 18 января 2021 09:21
У Apple через суд потребовали удалить Telegram из App Store
Фото: Telegram (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store к корпорации Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web. Иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

Напомним, в январе сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире AppleTelegram

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь