У Apple через суд зажадали видалити Telegram з App Store

Фото: Telegram (GettyImages)

Позов з вимогою видалити месенджер Telegram з магазину додатків App Store до корпорації Apple подала американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web. Позов був поданий до Окружного суду США з Північної Каліфорнії.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

В НКО впевнені, що месенджер потрібно видалити з магазину компанії, так як його керівництво не змогло припинити поширення повідомлень екстремістського характеру під час заворушень в США.

За словами президента коаліції Марка Гінзберга, розміщена в Telegram інформація ненавистнического змісту порушує умови Apple з обслуговування магазину додатків компанії.

Нагадаємо, в січні прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.