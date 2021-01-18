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У Apple через суд зажадали видалити Telegram з App Store

Вашингтон, Понеділок 18 січня 2021 09:21
У Apple через суд зажадали видалити Telegram з App Store
Фото: Telegram (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Позов з вимогою видалити месенджер Telegram з магазину додатків App Store до корпорації Apple подала американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web. Позов був поданий до Окружного суду США з Північної Каліфорнії.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

В НКО впевнені, що месенджер потрібно видалити з магазину компанії, так як його керівництво не змогло припинити поширення повідомлень екстремістського характеру під час заворушень в США.

За словами президента коаліції Марка Гінзберга, розміщена в Telegram інформація ненавистнического змісту порушує умови Apple з обслуговування магазину додатків компанії.

Нагадаємо, в січні прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

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