"Аппетиты обычно растут". Путин продолжит агрессию в Европе, если его не остановить, - Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин может продолжить агрессию в Европе. Он добавил, что у лидера России "растет аппетит".

Зеленский отметил, что Путин хочет всего, что даст ему Запад. Он уверен, что российский президент продолжит свою агрессию в Европе, за пределами Украины, если "его сейчас не остановить".



"Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит", - добавил украинский гарант.