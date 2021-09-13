В аппарате СНБО прошло совещание по созданию кибервойск Украины: что обсуждалось

В совещании приняли глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щегол, гендиректор Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов и его заместитель Сергей Галушко, замглавы Офиса президента Роман Машовец и сотрудники аппарата СНБО.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями об объеме материально-технического обеспечения и финансирования кибервойск, которые необходимы для их создания и работы. Также затрагивались вопросы комплектования нового вида войск личным составом, их основные задачи и ряд других.