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В аппарате СНБО прошло совещание по созданию кибервойск Украины: что обсуждалось

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины. Обсуждались несколько вопросов, в том числе задачи нового вида войск, их комплектование и обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В совещании приняли глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щегол, гендиректор Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов и его заместитель Сергей Галушко, замглавы Офиса президента Роман Машовец и сотрудники аппарата СНБО.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями об объеме материально-технического обеспечения и финансирования кибервойск, которые необходимы для их создания и работы. Также затрагивались вопросы комплектования нового вида войск личным составом, их основные задачи и ряд других.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о мерах по киберобороне Украины, среди которых предусматривается создание в стране кибервойск.

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СНБОАлексей Данилов