АПЛ готова отказаться от нефутбольной предматчевой традиции

Капитаны команд английской Премьер-лиги обсуждают целесообразность дальнейшего склонения колен в поддержку темнокожих перед стартовым свистком в поединках чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Футболисты АПЛ могут перестать вставать на колено перед началом матчей. Капитаны команд обсуждают отказ от ставшей на Туманном Альбионе традиционной после смерти американца Джорджа Флойда акции.

Часть игроков заявила о потере жестом первоначального смысла, заключавшегося в антирасизме. В частности, лидер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха назвал акцию формальностью, не имеющей никакого влияния на реалии. По его словам, темнокожие футболисты продолжают оставаться объектами расистских оскорблений.

Представители клубов АПЛ провели первое совещание по этому вопросу и выслушали мнения друг друга. Теперь обсуждение перейдет на уровень внутри команд. Капитаны изучат настроения одноклубников и примут окончательное решение по акции на новой встрече.

Старт Премьер-лиги сезона 2022/23 назначен на 5 августа. В стартовом матче нового чемпионата "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у соседей с "Кристал Пэлас".