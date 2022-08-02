ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

АПЛ готова отказаться от нефутбольной предматчевой традиции

Новина українською →
Лондон, Вторник 02 августа 2022 12:28
АПЛ готова отказаться от нефутбольной предматчевой традиции Фото: "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" склонили колени перед матчем АПЛ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Капитаны команд английской Премьер-лиги обсуждают целесообразность дальнейшего склонения колен в поддержку темнокожих перед стартовым свистком в поединках чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Футболисты АПЛ могут перестать вставать на колено перед началом матчей. Капитаны команд обсуждают отказ от ставшей на Туманном Альбионе традиционной после смерти американца Джорджа Флойда акции.

Часть игроков заявила о потере жестом первоначального смысла, заключавшегося в антирасизме. В частности, лидер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха назвал акцию формальностью, не имеющей никакого влияния на реалии. По его словам, темнокожие футболисты продолжают оставаться объектами расистских оскорблений.

Представители клубов АПЛ провели первое совещание по этому вопросу и выслушали мнения друг друга. Теперь обсуждение перейдет на уровень внутри команд. Капитаны изучат настроения одноклубников и примут окончательное решение по акции на новой встрече.

Старт Премьер-лиги сезона 2022/23 назначен на 5 августа. В стартовом матче нового чемпионата "Арсенал" Александра Зинченко будет гостить у соседей с "Кристал Пэлас".

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джордж Флойд Чемпионат Англии
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы