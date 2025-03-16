АПЛ: "Арсенал" здолав "Челсі" в лондонському дербі без українців (відео)

АПЛ, 29-й тур

"Арсенал" – "Челсі" – 1:0

Гол: Меріно, 20

За кращих часів це мало би бути дербі команд двох українців. Але об'єктивність така, що жоден з них провідної ролі в своєму клубі не грає. Михайло Мудрик з "Челсі" зовсім поза футболом, хоча, якби й не було б тої прикрої історії з допінгом, не факт, що він з'явився би на полі.

Олександру Зінченку дозволили нагадати про себе в поєдинку Ліги чемпіонів, що вже нічого не вирішував, і знову посадили на лавку. Забігаючи наперед, зазначимо, що українець був у заявці "канонірів", але не полі так і не з'явився.

Долю протистояння вирішували інші герої. На екваторі першого тайму Едегор виконав навіс із кутового на ближню стійку, звідки Меріно, вибігши з глибини, точно пробив головою. Це був його шостий гол у сезоні.

"Сині" мали кілька шансів швидко відігратися. Спочатку Нету пробив із лінії штрафного, але м'яч влучив у захисника. На добиванні опинився Нкунку, проте його удар також заблокували. Зрештою, м'яч відскочив до Кукурельї, але Райя вчасно зреагував і врятував "канонірів". На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Арсенала".

У другому таймі Меріно був близький до дубля, однак його удар з близької відстані парирував Санчес. Загалом після перерви "Челсі" більше володів м'ячем. Але попри спроби гостей змінити хід гри, рахунок залишився незмінним.

"Арсенал" з 58-ма очками посідає друге місце в АПЛ. Відставання "канонірів" від "Ліверпуля" становить 12 балів за дев'ять турів до завершення сезону. "Челсі", маючи в активі 49 очок, розташувався на четвертій позиції в турнірній таблиці, випереджаючи "Манчестер Сіті" на один бал.