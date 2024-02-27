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У Британії два російські олігархи не домоглися зняття арешту з яхти і літаків

Британія, Вівторок 27 лютого 2024 16:51
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У Британії два російські олігархи не домоглися зняття арешту з яхти і літаків Архівне фото: Апеляційний суд у Британії відхилив скарги російських олігархів через арешт яхти і літаків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Два російські олігархи програли апеляцію в Британії. Вони домагалися скасування арешту їхнього майна, а саме яхти і літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Власник літаків

Євген Швідлер, якого називають "правою рукою" олігарха Романа Абрамовича, не зміг домогтися зняття арешту з його літаків.

Він заявив, що зіткнувся з "серйозними труднощами" після того, як побачив, що його приватні літаки заарештувала Велика Британія.

Також він спробував відкинути припущення, що був близькою довіреною особою диктатора Володимира Путіна. Його адвокати планують оскаржити рішення у Верховному суді.

Власник яхти

Також домогтися зняття арешту з яхти не зміг інший багатий росіянин, а саме Сергій Науменко.

Видання уточнює, що він є забудовником і не перебуває під санкціями.

Що сказали в суді

Ухвали були винесені у вівторок на тлі ширших урядових дискусій з приводу конфіскації близько 300 мільярдів доларів заморожених активів, що належать російському Центральному банку.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак закликав західні країни бути більш агресивними в питанні конфіскації заморожених російських активів і передачі доходів Україні для фінансування її оборони.

"Я згоден із тим, що ці санкції одночасно суворі та безстрокові", - заявив у постанові суддя Рабіндер Сінгх.

За його словами, щоб санкції були ефективними, доведеться заплатити серйозну ціну. У Великій Британії уряд досі вигравав усі судові позови, подані об'єктами санкцій.

Санкції Британії проти Росії

Нещодавно Велика Британія оголосила про запровадження понад 50 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Також мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно наближених до диктатора Володимира Путіна громадян РФ у Британії, а кошти спрямувати на будівництво житла для нужденних, зокрема для українських біженців.

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