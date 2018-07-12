До апеляції ВАКС мають передати 38 справ "великої риби" НАБУ, - Луценко

Засловами Луценко, позиція Ради полягатиме у тому, щоб передати всі антикорупційні справи до ВАКС

До апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду (ВАКС) мають бути передані 38 справ так званої "великої риби" стосовно високопосадовців-корупціонерів. Про це повідомила під час брифінгу представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми за поправку (щодо ВАКС, - ред.), тому що від початку вона була запропонована президентом. Мені здається, що всіма підтримується норма з приводу того, що якщо справа почалась в НАБУ і розглядалась в суді загальної юрисдикції, то справа має бути потім передана в апеляційну інстанцію Вищого антикорупційного суду", - повідомила Луценко.

За її словами, позиція залу полягатиме у тому, щоб передати всі антикорупційні справи до ВАКС.

"Питання, які розглядає НАБУ в судах загальної юрисдикції - 38 справ. Якщо ми передамо в антикорупційний суд всі справи, які пов’язані з антикорупційними діяннями, які не розглядає НАБУ, а поліція і СБУ, то таких 1900. Раціональність в тому, що якщо ми хочемо підтримати НАБУ, то правильно було б передати саме ці 38 справ так званої "великої риби", а не дрібні справи про сільських та селищних голів. Це така дрібна категорія, яка навантажить ВАКС і не дасть розглянути "велику рибу". Тільки з цього питання проблема. Позиція комітету - така не певна. Я думаю, що позиція залу буде передати всі справи, пов’язані з корупцією до антикорупційного суду", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада сьогодні внесе поправку щодо ВАКС.