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Апелляционный суд рассмотрит увольнение членов НКРЭКУ 23 июня

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Киев, Среда 09 июня 2021 11:11
Апелляционный суд рассмотрит увольнение членов НКРЭКУ 23 июня Фото: Апелляционный суд рассмотрит увольнение членов НКРЭКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд запланировал рассмотрение дела об отставке 4 из 6 членов НКРЭКУ на 23 июня.

Об этом говорится в определении суда об открытии апелляционного производства, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Слушание дела пройдет в открытом заседании.

Суд рассмотрит апелляцию Кабинета министров на решение первой инстанции, которым правительство обязано отправить в отставку 4 членов комиссии и провести открытый конкурс.

Суд первой инстанции вынес свое решение еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов НКРЭКУ истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

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