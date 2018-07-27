Апелляционный суд отклонил жалобу депутатов горсовета об отстранении мэра Николаева

Суд принял решение закрыть апелляционное производство

Одесский Апелляционный административный суд сегодня, 27 июля, оставил без удовлетворения апелляционные жалобы депутатов Николаевского горсовета на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича мэром Николаева. Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Сообщается, что суд принял решение закрыть апелляционное производство. При этом решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

Апелляционный суд рассматривал апелляционные жалобы депутатов городского совета Сергея Исакова и Ростислава Филевского на решение Центрального районного суда Николаева о признании незаконным и отмене решения Николаевского горсовета об отставке Сенкевича.

Апеляційне провадження закрито! Опубліковано Ario Law Firm П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Напомним, Центральный районный суд Николаева 2 апреля 2018 года в ходе заседания постановил немедленно восстановить Александра Сенкевичав должности мэра Николаева.

В октябре 2017 года депутаты горсовета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Сенкевича. В свою очередь, Сенкевич обжаловал такое решение в суде.