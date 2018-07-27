Апеляційний суд відхилив скаргу депутатів міськради про відсторонення мера Миколаєва

Суд прийняв рішення закрити апеляційне провадження

Одеський Апеляційний адміністративний суд сьогодні, 27 липня, залишив без задоволення апеляційні скарги депутатів Миколаївської міськради на рішення суду про поновлення Олександра Сенкевича мером Миколаєва. Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Повідомляється, що суд прийняв рішення закрити апеляційне провадження. При цьому рішення може бути оскаржене протягом 30 днів у Верховному суді.

Апеляційний суд розглядав апеляційні скарги депутатів міської ради Сергія Ісакова та Ростислава Філевського на рішення Центрального районного суду Миколаєва про визнання незаконним та скасування рішення Миколаївської міськради про відставку Сенкевича.

Апеляційне провадження закрито! Опубліковано Ario Law Firm П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва 2 квітня 2018 року в ході засідання постановив негайно відновити Олександра Сенкевичав посади мера Миколаєва.

У жовтні 2017 року депутати міськради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Сенкевича. У свою чергу, Сенкевич оскаржив таке рішення в суді.