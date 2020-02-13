Апелляционный суд оставил Павловского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского, подозреваемого в создании преступной организации и причастности к убийству Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что суд оставил без изменений постановление о содержании Павловского под стражей. Его подозревают в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.

Также сообщается, что обвинительный акт в отношении него по делу Гандзюк уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы, Павловский пошел на сделку со следствием.

Напомним, Павловского арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам, которые подозреваются в насилии и поджогах. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога.

Тогда же были проведены обыски для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор.