Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

"Решение объявят 3 августа 2021 в 10 часов. С тех пор оно вступит в силу", - сказал судья.

Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Адвокаты политика обжаловали решение следственного судьи. Апелляционному суду нужно было изучить 12 томов дел перед принятием решения.