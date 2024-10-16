AP написало про дедлайн для Заходу щодо плану перемоги: що про це кажуть в ОП

Що передувало

Сьогодні американське агенство Associated Press повідомило, що президент Володимир Зеленський дав західним союзникам три місяці на ухвалення основних положень плану перемоги України у війні.

Як стверджують журналісти, деякі партнери висловили занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським.

Також агенство зазначає, що перший з п'яти пунктів плану перемоги є, ймовірно, найбільш амбітним "і, швидше за все, змусить західних союзників відмовитися". Йдеться про запрошення України в НАТО, поки тривають бойові дії.

Що кажуть в ОП

За словами Подоляка, "безумовно немає ніяких ультимативних термінів" щодо ухвалення союзниками плану перемоги.

"Ніхто не буде казати так партнерам. Але і партнери, і ми розуміємо, що війна не може переходити в стагнацію. Бо Росія накопичує ресурси, проводить додаткові мобілізації, а потім ви маєте руйнувати оборону, потужні фортифікації, бо Росія мала час все це будувати. Це ж нонсенс", - зазначив радник.

Він наголосив, що партнери також це розуміють.