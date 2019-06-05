В АП инициировали расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование об идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского в Брюсселе и выступлении Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП в Facebook.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Также в Администрации президента отметили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались сотрудниками администрации президента. Представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые глава государства обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщалось, что пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Зеленский заявил,что Украина в ЕС - это "смерть российского имперского проекта".