В АП анонсировали аудит антикоррупционных органов

Фото: Руслан Рябошапка (oldminjust.gov.ua)

Аудит НАБУ могут провести после выборов

В Администрации президента анонсировали проведение аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПС) после выборов. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будет назначено трех аудиторов. Для это принципиально важно. Мы бы хотели сделать не только аудит НАБУ, но и специализированной антикоррупционной прокуратуры, Агентства по вопросам предотвращения коррупции и АРМА. Для того, чтобы это сделать нужен новый состав парламента и новое правительство. Я думаю, что когда будет сформировано правительство и парламент будет начат этот процесс", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрому", закупок в этой сфере. Гройсман добавил, что Кабмин выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрому".

Кроме того, сегодня, 11 июня, заместитель главы АП Рябошапко заявил, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел, на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко.