АО "Закарпатгаз" окончательно завершило процедуру анбандлинга

АО "Закарпатгаз" вышло из учредителей компании-поставщика ООО "Закарпатгаз Сбыт". Окончательное разделение собственности стало финальным этапом анбандлинга - реорганизации, которая заключается в отделении деятельности по распределению природного газа от его поставки.

"Ранее уже было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, выход из состава учредителей, то есть полное разделение собственности, является высшим уровнем анбандлинга. В странах Европейского союза подобная процедура позволяет сохранение миноритарных пакетов акций. АО "Закарпатгаз" провело более радикальную процедуру анбандлинга - это обеспечивает отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС.

"Исчерпывающая информация о наших шагах в этом направлении является прозрачной и находится под контролем НКРЭКУ с участием Секретариата Энергетического Сообщества. Полное разделение в интересах клиентов - мы последовательно работали над этим для внедрения конкурентного рынка газа", - отметил председатель правления АО "Закарпатгаз" Виталий Шатило.

Также в пресс-службе напомнили, что этот процесс был постепенным и продолжался в течение шести лет. Начиная с июля 2015 года, компания реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, обеспечен как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте "Закарпатгаза", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление: от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики и каналов коммуникаций с клиентами.

"В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями Директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ. Все проведенные действия по анбандлингу "Закарпатгаза", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации за 2020 год, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%", - говорится в сообщении.