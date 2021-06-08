АТ "Закарпатгаз" остаточно завершило процедуру анбандлінгу

АТ "Закарпатгаз" вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ "Закарпатгаз Збут". Остаточне розділення власності стало фінальним етапом анбандлінгу – реорганізації, яка полягає у відокремленні діяльності з розподілу природного газу від його постачання.

"Раніше вже було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вихід зі складу засновників, тобто повне розділення власності, є вищим рівнем анбандлінгу. У країнах Європейського союзу подібна процедура дозволяє збереження міноритарних пакетів акцій. АТ "Закарпатгаз" провело більш радикальну процедуру анбандлінгу - це забезпечує відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.

"Вичерпна інформація про наші кроки у цьому напрямку є прозорою і знаходиться під контролем НКРЕКП за участю Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Повне розділення в інтересах клієнтів - ми послідовно працювали над цим для впровадження конкурентного ринку газу", - зазначив голова правління АТ "Закарпатгаз" Віталій Шатило.

Також у прес-службі нагадали, що цей процес був поступовим і тривав впродовж шести років. Починаючи з липня 2015 року, компанія реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті "Закарпатгазу", так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики та каналів комунікацій з клієнтами.

"У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП. Усі проведені дії з анбандлінгу "Закарпатгазу", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства - у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%", - йдеться у повідомленні.