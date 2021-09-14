АО "Волыньгаз" запустил водородные испытания ШГРП

Специалисты "Волыньгаза" под присмотром независимых аудиторов проверяют способность ШГРП безотказно редуцировать газоводневу смесь. Для этого к газораспределительной системе спецполигона подключили регулирующее оборудование РГК Продакшн и заполнили ее смесью из 20% водорода и 80% природного газа.

"За водородом будущее. Мы знаем, что в странах Европы смеси водорода с природным газом уже используют в проектах по отоплению некоторых жилых комплексов. Мы начали испытания украинского газорегулирующего оборудования европейского образца для соответствующей сертификации, которая подтвердит его готовность работать с водородом. Испытания дадут возможность оценить способность работы оборудования на водородных смесях различных концентраций", - сообщил председатель правления "Волыньгаза" Мирослав Коротя.

В пресс-службе напомнили, что "Волыньгаз" уже более года проводит исследования в сфере распределения газоводородной смеси газораспределительными сетями. Компания участвует в водородных исследованиях РГК в рамках европейской инициативы Green Deal. Цель этого проекта-подготовить газораспределительные сети к редизайну с возможностью работы с чистящими видами энергии, в частности, водородом.

Водородные испытания ШГРП (пресс-служба "Волыньгаза")

"Благодаря "Волыньгаза" Волынь вошла в пятерку областей, где созданы водородные полигоны (это также Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и Харьковская). 17 работников компании "Волыньгаз" в прошлом году прошли обучение и аттестацию чтобы получить допуск к работе с газоводородными смесями", - говорится в сообщении.

Опыты РГК помогут выяснить достаточно ли герметичны газовые сети для транспортировки водорода, поскольку плотность этого химического элемента меньше, чем природного газа.

"Сейчас сам процесс происходит слаженно, без сбоев. По результатам испытаний мы сделаем выводы, важные для эксплутации сетей, как работать с газоводневими смесями. И выводы относительно того, какой конечный продукт мы сможем создать для нашего потребителя", - подытожил технический директор "Волыньгаза" Дмитрий Кукоба.