АО "Винницагаз" за 11 месяцев распределило почти 554 куб. м газа

С января по ноябрь 2019 года АО "Винницагаз" распределило около 554 млн куб. м голубого топлива потребителям региона. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

60% поставленных объемов приходится на бытовых потребителей. Населению доставлено почти 321 млн куб. м. Остальные объемы получили небытовые потребители. Промышленность Винницкой области использовала почти 130 млн куб. м газа, предприятия ТКЭ - 92,5 млн куб. м, бюджетные организации – 11,1 млн куб. м, религиозные организации – 0,33 млн куб. м.

"Объемы распределения газа в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 17% или 11,7 куб. м. Такая тенденция наблюдается уже третий год подряд по всем категориях потребителей", - говорит коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

По словам пресс-службы, поступление средств от предоставления услуг по распределению газа зависит от распределенных объемов энергоресурса. "Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются, соответственно уменьшаются и поступления за оказанные услуги. В свою очередь газораспределительные сети требуют обслуживания независимо от объемов потребления. Тариф на распределение природного газа не пересматривался НКРЭКУ уже почти 5 лет. Из стоимости одного кубометра АО "Винницагаз" получает лишь 82 коп. с НДС. Из-за заниженного тарифа операторы ГРМ несут миллионные убытки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ситуацию осложняет задолженность перед предприятием за предоставленные потребителям услуги распределения газа, которая на конец ноября превысила 11,7 млн гривен. Из них 97% задолжали предприятия - производители тепловой энергии. Остальное - бюджетные организации и коммунально-бытовые предприятия.