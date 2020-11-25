АО "Сумыгаз" внедряет пилотный проект редизайна газовой системы

Специалисты АО "Сумыгаз" реализовали пилотный проект по редизайну газовой системы на отдельных участках в Роменском районе Сумской области. Работы осуществляются для продуктивного использования сетей и приведение их мощностей к современному спросу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Калиновке Роменского района для эффективного использования газораспределительной системы осуществили демонтаж излишнего оборудования и перепрокладання участков сети. Заменено 10,7 км подземных стальных газопроводов на современные полиэтиленовые. Демонтировано 3 морально и физически устаревшие шкафные газорегуляторные пункты, которые заменили одним мощным украинского производства RGC Production", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, проведена реконструкция газопроводов-вводов к 114 домов населенного пункта. Работы провели в сжатые сроки – в течение месяца силами специалистами компании осуществлены мероприятия на выполнение инвестиционной программы в соответствии с "Планом развития газораспределительной системы на 2020 год газораспределительного предприятия АО "Сумыгаз".

"Редизайн системы газораспределения является действительно актуальным и сложным заданием, ведь значительная часть сетей не производительные, есть потребность уменьшить имеющуюся мощность в несколько раз. Это вызов для газораспределения в Украине. Пилотный проект дает возможность компании наработать опыт и экспертизу, ведь для реконструкции участков почти нет универсальных решений", - отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич.